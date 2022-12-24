"Челси" обратился к Субименди

"Челси" проявил интерес к полузащитнику "Реал Сосьедад" и сборной Испании Мартину Субименди.

В конце этого сезона у "Челси" истекают контракты с Нголо Канте и Жоржиньо, поэтому "синие" вынуждены задумываться об усилении центра поля.



Как сообщает Football.London, в преддверии открытия зимнего трансферного окна "Челси" обратился к агенту Субименди и зарегистрировал свой интерес.



23-летний Субименди великолепно проводит этот сезон и сейчас помогает "Реал Сосьедад" удерживать третье место в Ла Лиге, позади "Барселоны" и "Реала".



Добавим, контракт Субименди с "Реал Сосьедад" истекает в 2027 году и предусматривает отступные в районе 56 миллионов фунтов. Еще одним претендентом на Мартина является "Барселона".