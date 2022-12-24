"Ньюкасл" близок к новому контракту с Гимараэсом

"Ньюкасл" близок к подписанию нового контракта на улучшенных условиях со своим полузащитником Бруно Гимараэсом.

Гимараэс великолепно освоился на "Сент-Джеймс Парк", куда он перебрался из "Лиона" в январе этого года за 40 миллионов фунтов.



25-летний бразилец утвердился лидером команды Эдди Хау и стал одним из любимчиков фанатов "Ньюкасла".



А также Гимараэс привлек внимание больших клубов, и "сороки" уже работают над тем, чтобы оградить свою звезду от интереса грандов Премьер-Лиги и Европы.



Как утверждает Football Insider, "Ньюкасл№ добился значительного прогресса в переговорах с Гимараэсом о новом контракте, который должен увеличить зарплату Бруно до 200,000 фунтов в неделю.