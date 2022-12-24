Поттер отказался обсуждать контрактную ситуацию Менди

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отказался обсуждать контрактную ситуацию голкипера Эдуара Менди.

Если верить свежим слухам в прессе, Менди отказался от нового шестилетнего контракта с "Челси", потому что его не устроила предложенная зарплата.



Переговорную позицию Эдуара ослабляет тот факт, что по ходу этого сезона 30-летний сенегалец утратил роль первого номера "синих".



Как бы то ни было, Поттер очень доволен своим подопечным и предпочитает не влезать в процесс переговоров.



"Публично обсуждать контрактные ситуации игроков — это не мое дело. Это между игроками и клубом".



"Менди — отличный парень, он выглядит счастливым, и он ведет себя абсолютно великолепно со мной и клубом", — цитирует Поттера Goal.