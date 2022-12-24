Эмилиано Мартинес не сыграет против "Ливерпуля"
Голкипер Эмилиано Мартинес не сыграет против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге на Boxing Day.
Лишь в прошлый уикенд 30-летний Мартинес выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира в Катаре, став героем серии послематчевых пенальти в финале против Франции.
Как сообщает Liverpool Echo, на своей пресс-конференции главный тренер "вилланов" Унаи Эмери подтвердил, что Эмилиано получил больше времени, чтобы насладиться победой.
Мартинес вернется в Англию только на следующей неделе, поэтому ворота "Виллы" в домашнем матче против "Ливерпуля" в понедельник вечером, вероятно, будет защищать Робин Ольсен.
24.12.2022 17:00
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