"Вилла" готова избавиться от Коутиньо в январе

"Астон Вилла" дала зеленый свет полузащитнику Филиппе Коутиньо на уход из клуба в зимнее трансферное окно.

Коутиньо только год назад перебрался на "Вилла Парк" из "Барселоны" на правах аренды, а минувшим летом заключил постоянный контракт с бирмингемским клубом.



В этом сезоне 30-летний бразилец отметился только шестью появлениями в стартовом составе и не совершил ни одного результативного действия в рамках Премьер-Лиги.



При этом Коутиньо продолжает получать внушительную для "Виллы" зарплату, и новый главный тренер команды Унаи Эмери не видит смысла держать такого игрока.



Как сообщает Football Insider, "Вилла" открыта к предложениям насчет Коутиньо в январе. Проблема лишь в том, что прямо сейчас Филиппе отсутствует с травмой задней поверхности бедра, и пока неясно, когда он вернется в строй.