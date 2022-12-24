Франк связал свое будущее с "Брентфордом" до 2027 года

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

Свой предыдущий контракт Франки получил только в январе, когда связал свое будущее с "Брентфордом" до окончания сезона 2024/25.



Вообще, Томас тренирует "пчел" с октября 2018, а в сезоне 2020/21 помог клубу повыситься из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.



Прямо сейчас "Брентфорд" занимает 10-е место в Премьер-Лиге, и "пчелы" решительно настроены продолжить сотрудничество с 49-летним датчанином.



"Каждый раз, когда я встречаю фаната "Брентфорда", я сталкиваюсь с удивительной теплотой, поддержкой и добротой, и это придает мне дополнительную энергию, чтобы продолжать работу".



"Мы пошли в атаку на Премьер-Лигу в первом сезоне, и мы делаем это в нашем втором сезоне. Я надеюсь помочь продолжить нам наше развитие и создать больше волшебных моментов вместе", — сообщил Франк