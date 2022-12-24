Клоппа устраивает положение "Ливерпуля" в таблице

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его устраивает положение своей команды в таблице Премьер-Лиги перед возобновлением сезона.

"Ливерпуль" нестабильно провел первую часть сезона и сейчас занимает только шестое место в таблице Премьер-Лиге.



Однако отставание "Ливерпуля" от зоны Лиги Чемпионов составляет только семь очков, плюс "красные" сыграли на матч меньше, и это вселяет оптимизм в Клоппа.



"Конечно, мы позволили возникнуть дистанции между нами и более интересными местами в таблице, но в данный момент эти команды находятся в зоне досягаемости. Это означает, что мы должен устроить погоню, и именно это мы сделаем".



"Я увидел много хороших вещей против "Сити". Не все меня порадовало, и меня не устроил наш контрпрессинг, который практически отсутствовал".



"Но все игроки, которые вернулись с Чемпионата Мира, теперь выглядят готовыми трудиться, и это очень важно".



"Поэтому мы по-настоящему предвкушаем то, что ждет нас впереди, но мы знаем, что это будет непросто. Никаких гарантий быть не может, и я могу предположить, что "Арсенал" тоже находится в предвкушении. Как и "Сити", который обладает ожиданиями и амбициями", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.