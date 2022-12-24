Виейра: "Заха должен принять решение"

Наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра заявил, что его клуб ожидает решения от вингера Уилфрида Захи насчет своего будущего.

Контракт Захи истекает в конце этого сезона, и уже с января 30-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, чем, по слухам, готовы воспользоваться "Барселона" и "Ювентус".



Виейра понимает, что его клуб бессилен помешать уходу Захи, однако Патрик уверяет, что хочет сохранить Уилфрида.



"Уилфрид знает, какую позицию занимает этот клуб, и это будет его решение. Когда он будет готов, мы выслушаем, что ему есть сказать".



"Но каждый знает, что мы хотим сохранить его в своем клубе. Мы хотим расти вместе с Уилфридом как одним из наших лидеров, но решение должен принять он сам".



"В данный момент мы сосредоточены лишь на том, как он тренируется и готовится помогать команде", — цитирует Виейра Evening Standard.