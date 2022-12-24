МЮ опережает "Ливерпуль" в борьбе за Фернандеса

Энцо Фернандес "Манчестер Юнайтед" перехватил инициативу в борьбе за полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса.

"Юнайтед" и "Ливерпуль" входят в число претендентов на 21-летнего Фернандеса, который едва выиграл Чемпионат Мира в Катаре со сборной Аргентины, будучи признанным лучшим молодым игроком турнира.

При этом "Ливерпуль" считался главным претендентом на Энцо, а некоторые таблоиды утверждали, что мерсисайдский клуб уже сделал свое предложение о покупке аргентинского полузащитника.

Однако UOL Esporte утверждает, что в данный момент "Ливерпуль" проигрывает конкуренцию "Юнайтед", который выразил готовность выплатить 106 миллионов фунтов отступных по контракту Фернандеса в январе.


Метки Бенфика, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, слухи, Фернандес

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2022 12:00

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