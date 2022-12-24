МЮ опережает "Ливерпуль" в борьбе за Фернандеса

"Манчестер Юнайтед" перехватил инициативу в борьбе за полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса.

"Юнайтед" и "Ливерпуль" входят в число претендентов на 21-летнего Фернандеса, который едва выиграл Чемпионат Мира в Катаре со сборной Аргентины, будучи признанным лучшим молодым игроком турнира.



При этом "Ливерпуль" считался главным претендентом на Энцо, а некоторые таблоиды утверждали, что мерсисайдский клуб уже сделал свое предложение о покупке аргентинского полузащитника.



Однако UOL Esporte утверждает, что в данный момент "Ливерпуль" проигрывает конкуренцию "Юнайтед", который выразил готовность выплатить 106 миллионов фунтов отступных по контракту Фернандеса в январе.