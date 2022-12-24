Эмери открыт к приобретениям в январе

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери подтвердил, что он открыт к приобретениям в январе.

Ожидается, что владельцы "Виллы" окажут серьезную поддержку Эмери на трансферном рынке зимой, особенно с учетом близости зоны вылета Премьер-Лиги.



Сам Унаи рассчитывает на новичков, но в то же время доволен, какие игроки ему достались от предшественника Стивена Джеррарда.



"Сейчас мы работаем над тем, как нам укрепить свой состав, когда трансферное окно откроется. Я так доволен имеющимися игроками, но кто-нибудь может уйти, а кого-нибудь мы можем пригласить, чтобы помочь нам".



"Мы трудимся над тем, чтобы добавить игроков, которые помогут нам улучшить свою игру и играть в тот футбол, как мы хотим", — цитирует Эмери Sky Sports.