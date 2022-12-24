Каррагер считает, что "Ливерпулю" нужно крупно потратиться на трансферы

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красным" нужно будет крупно потратиться на трансферном рынке следующим летом.

Перед возобновлением сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге: уступая 15 очков лидирующему "Арсеналу".



Каррагер чувствует, что планы владельцев "Ливерпуля" по продаже клуба или доли в нем не в последнюю очередь связаны с необходимостью инвестиций в состав.



"У меня нет сомнений, что Юрген Клопп сказал владельцам "Ливерпуля": "Мне нужно будет потратить 200-250 миллионов фунтов летом".



"Такого рода сумма может прозвучать возмутительно, но именно столько потратили "Манчестер Юнайтед" и "Челси" прошлым летом. Столько тратят конкуренты "Ливерпуля".



"Думаю, за все время Клоппа "Ливерпуль" лишь по-настоящему потратился на трансферном рынке. Думаю, это случилось после первого финала Лиги Чемпионов. Вот тогда они купили много игроков".



"Думаю, это то, что им необходимо сейчас. Я не думаю, что у владельцев "Ливерпуля" есть эти средства, поэтому они ищут инвестиции", — сообщил Каррагер Sky Sports.