Каррагер считает, что "Ливерпулю" нужно крупно потратиться на трансферы

Юрген Клопп Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красным" нужно будет крупно потратиться на трансферном рынке следующим летом.

Перед возобновлением сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге: уступая 15 очков лидирующему "Арсеналу".

Каррагер чувствует, что планы владельцев "Ливерпуля" по продаже клуба или доли в нем не в последнюю очередь связаны с необходимостью инвестиций в состав.

"У меня нет сомнений, что Юрген Клопп сказал владельцам "Ливерпуля": "Мне нужно будет потратить 200-250 миллионов фунтов летом".

"Такого рода сумма может прозвучать возмутительно, но именно столько потратили "Манчестер Юнайтед" и "Челси" прошлым летом. Столько тратят конкуренты "Ливерпуля".

"Думаю, за все время Клоппа "Ливерпуль" лишь по-настоящему потратился на трансферном рынке. Думаю, это случилось после первого финала Лиги Чемпионов. Вот тогда они купили много игроков".

"Думаю, это то, что им необходимо сейчас. Я не думаю, что у владельцев "Ливерпуля" есть эти средства, поэтому они ищут инвестиции", — сообщил Каррагер Sky Sports.


Метки Каррагер, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2022 10:00

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  1. sufferwell 24.12.2022 10:19 # sufferwell
    Надо было регулярно покупать игроков, а не всякий шлак скупать раз в сезон. Теперь смотрите: во что вы клуб снова превратили, дауны

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