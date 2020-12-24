"Сити" уверен в покупке Беллингема

В "Манчестер Сити" уверены, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем выберет их клуб, отвергнув интерес "Реала" и "Ливерпуля".

На днях в испанской прессе появились слухи, что теперь "Реал" лидирует в борьбе за Беллингема, главным претендентом на которого долгое время считался "Ливерпуль".



Однако источники с "Этихад" сообщили The Sun, что "Сити" верит в свои шансы перехватить 19-летнего игрока сборной Англии.



"Горожане" считают, что перспектива поработать с Хосепом Гвардиолой станет ключом к решению Беллингема, стоимость трансфера которого может превысить 100 миллионов фунтов.



"Сити" нуждается еще в одном полузащитнике, потому что контракт 32-летнего Илкая Гюндогана истекает в конце этого сезон. Вдобавок Бернарду Силва не уверен в своем будущем.