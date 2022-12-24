Гвардиола: "У Филлипса лишний вес"

Калвин Филлипс Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, в чем заключается его претензия к форме полузащитника Калвина Филлипса.

Напомним, Филлипс не попал в заявку на победный для "Сити" матч 4-го раунда Кубка Лиги против "Ливерпуля" в минувший четверг (3:2).

Тогда Гвардиола сказал, что вернувшийся после выступления за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре Калвин находится не в форме, чтобы играть или тренироваться.

Оказывается, 27-летний полузащитник, сыгравший лишь один матч за "горожан" в этом сезоне Премьер-Лиги, вернулся из Катара с лишними килограммами.

"Он не травмирован. Он прибыл с лишним весом. Я не знаю, почему", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2022 08:00

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