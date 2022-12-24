Клопп: "Я не против инвестиций"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он не против инвестиций в состав.
В преддверии зимнего трансферного окна Клопп очень осторожно высказывается насчет возможных приобретений, несмотря на очевидные проблемы своей команды, особенно в центре поля.
Но ведет себя Юрген таким образом отнюдь не из-за того, что не хочет тратить.
"Сколько денег нужно "Ливерпулю", чтобы снова навязать борьбу "Манчестер Сити"? Я не знаю, сколько точно, и я не думаю о того рода вещах. Я не против инвестиций, если честно".
"Давайте посмотрим, что случится в будущем. В данный момент, этого никто не знает, но я убежден, все будет хорошо. Нас ждет яркое будущее, но в данный момент нам нужно разобраться со своей ситуацией", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
24.12.2022 07:00
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