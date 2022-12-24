Мошенник из "Астон Виллы"

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес стал одним из героев ЧМ-2022, хотя и отметился очень неоднозначным поведением в финале. Использовав все доступные ему способы вывести из себя игроков противника, Мартинес выиграл для Аргентины еще одну серию пенальти, после чего на некоторое время сошел с ума. Для парня, который много лет сидел в запасе "Арсенала" и вырос в доме без дверей, момент славы такого уровня стал чем-то невероятным.

Только Орельен Тчуамени знает, проник ли Эмилиано Мартинес в его голову, когда всячески пытался вывести из себя полузащитника французской сборной в серии послематчевых пенальти. Франция на тот момент уже проигрывала после осечки Кингсли Комана, и 22-летнему игроку нужно было забивать любой ценой.



Наедине со своими мыслями Тчуамени проделал долгий путь от центрального круга, в то время как Мартинес стоял в рамке ворот с мячом, доводя толпу за воротами до состояния безумия. А затем он вместо того, чтобы отдать мяч французу, отбросил его в сторону, вынудив того совершить дополнительную прогулку. Этим Мартинес как бы говорил: "Я тут главный, а ты — гость в моей площадке".





Пенальти Тчуамени был плохим — он промахнулся, а Франция потеряла надежду вернуться в игру в серии пенальти. Мартинес продолжил издеваться над французом, выполнив серию кривляний — на тот момент они казались недостойными, но "Дибу" показал позже, что на самом деле он способен на много "большее". Его фотосессия с "Золотой перчаткой" на фоне ошалевшего от столь непристойного поведения вратаря катарского шейха, продемонстрировала настоящую степень безумия аргентинца, который проявил себя главным "плохим парнем" на этом ЧМ-2022.



Для Мартинеса такое поведение в серии пенальти — норма. Он исполнял похожие трюки со времени полуфинальной серии с Колумбией на Кубке Америки-2021, осознав, что такие штучки работают и помогают вывести из себя пробивающих пенальти. В целом, если бы Уго Льорис забирал мяч каждый раз после пробитого в его сторону пенальти и бережно передавал его партнеру, фокусы Мартинеса не прошли бы. Льорис обязан был знать, на что способен голкипер "Виллы", который не так давно спровоцировал промах с "точки" Бруну Фернандеша в матче с "Манчестер Юнайтед", обращаясь к стоявшему рядом Роналду, чтобы бил именно второй.



Путь Мартинеса к статусу героя нации и победителя Чемпионата Мира был тернистым. Он вырос в Мар-дель-Плата, в доме без дверей и туалета, потому что его родители не могли себе позволить нормальное жилье. Дома часто были перебои с едой, а какое-то время семья могла себе позволить только рис, которого не хватало на всех.



С раннего возраста Эмилиано ходил в школу сам, так как мама убирала квартиры, а отец — водитель грузовика — мог развозить рыбу 20 часов в сутки. Уличный футбол изначально сформировал его, и поведение Мартинеса на ЧМ-2022 было ничем иным как поведением мальчишки с вредным характером во время уличных футбольных баталий.



Уехать в Буэнос-Айрес в академию "Индепендьенте" в 12 лет было тяжело — он жил в гостинице с другими подростками, а родители не могли его навещать часто, так как бензин не был для них предметом первой необходимости. История гласит, что, когда "Арсенал" подписал 17-летнего Мартинеса, он согласился отправиться в Англию только потому, что гонорар за подписание контракта был настолько большим, что его отец смог позволить себе покупку автомобиля.



Теперь он в положении, когда может обеспечить для своей семьи все, что потребуется. Контракт, подписанный с "Астон Виллой", был очень "вкусным", сделав Эмилиано самым высокооплачиваемым игроком новой команды, а после ЧМ-2022 он может сменить клуб и зарабатывать еще больше. Он далеко ушел от трудных дней детства, но и его карьера в Европе развивалась непросто.



Джерри Пейтон, бывший многолетний тренер вратарей "Арсенала", всегда верил, что время Мартинеса придет. "Эми очень эмоционален, и у него было немало проблем в ситуациях, когда он чувствовал, что не получает шанса проявить себя", — говорит он. "Но я всегда говорил ему, что он будет вратарем топ-уровня. Я верил в это всегда и просил его набраться терпения. Сейчас он уже добился многого, так как все делал правильно".



Сандро Орланделли, главный скаут "Арсенала" о Южной Америке, вспоминает, как он впервые заметил Мартинеса на турнире 17-летних. После увиденного в четырех матчах он немедленно порекомендовал менеджменту "канониров" подписать голкипера. "Мы отправили официальный запрос в "Индепендьенте", попросив, чтобы Эмилиано посетил базу "Арсенала", — вспоминает Сандро.



"Идея заключалась в том, чтобы он познакомился с клубом, а мы узнали его немного лучше как человека. Мы хотели понять, чтобы мы можем сделать, чтобы помочь его развитию, и если он присоединится к нам, как облегчить его адаптацию в Англии".



"Но он адаптировался очень быстро. Он был очень открыт для английской культуры. У меня было ощущение, что он был готов к таким резким переменам. Все было естественно, и он, казалось, действительно чувствовал себя комфортно в новой стране с первого дня".



В то время его техника была плохой, и требовалась работа, чтобы улучшить его игру ногами. У него было крупное телосложение, и он был очень смелым, его позиционное чувство было впечатляющим для подростка, реакция была быстрой, и он обладал настоящей силой — нужно было просто поработать над некоторыми параметрам в его игре.



Пейтон: "Да, нужно было над многим поработать, но он включился очень быстро. Он был очень хорош при перехвате кроссов, обладал способностью прыгать и зависать в воздухе. Его тайминг при работе на выходах был идеальным, потому мы видели большие перспективы в нем".



После пары лет работы с командой "развития", где он изредка тренировался со старшей командой, он обнаружил, что вынужден конкурировать с Мануэлем Альмунией и Войцехом Щесны. Также в команде были Лукаш Фабиански и Вито Манноне, но он получил свой шанс в 2014 году, когда травмировались Щенсны и Давид Оспина. За короткий шестиматчевый отрезок, когда Мартинес был основным в "Арсенале", он произвел хорошее впечатление, а "Арсенал" выиграл в Лиге Чемпионов у "Андерлехта" и дортмундской "Боруссии", побеждла в Премьер-Лиге.



Тем не менее, продолжения не последовало — "Арсенал" подписал Петра Чеха, который оставался первым номером в течении трех лет, а затем в клуб пришел Бернд Лено. Мартинес регулярно отправлялся в аренду в клубы попроще, зная, что в роли третьего голкипера он не будет иметь нормальной игровой практики. Вершиной его пребывания в "Арсенале" стала победа в финале Кубка Англии над "Челси", причем он расплакался, когда его спросили, что эта победа значит для него.



После долгожданного момента славы Мартинес не был готов возвращаться на скамейку запасных, и в "Астон Вилле" очень четко прочувствовали его настроение. Хоть платить 20 миллионов фунтов за голкипера "вилланы" не были готовы изначально, в Бирмингеме все же поверили, что подписание Эмилиано будет правильным решением, так как аргентинец еще не достиг своего пика в развитии.



В "Астон Вилле" никто не пожалел о том решении — сейчас у "вилланов" есть чемпион Мира, стоимость которого значительно возросла. Говорят о некоторых проблемах, возникших в процессе знакомства Эмилиано с новым менеджером Унаи Эмери, но даже если в клубе примут решение продать голкипера, сумма его трансфера будет превосходить те 20 миллионов, которые "Вилла" вложила в свое время в аргентинца.



Можно, конечно, запомнить лишь моменты помутнения рассудка у Эми после вручения "Золотой перчатки" или его клоунаду во время послематчевых пенальти, но главный момент финала для него на самом деле был в отражении удара Коло Муани на последних минутах дополнительного времени. Без этого сейва не было бы ни серии пенальти, ни момента личного триумфа Лионеля Месси и общенациональной радости Аргентины. Ну, а в том, что в Аргентине могут боготворить "мошенников", сомневаться на следует, еще с 1986 года.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru