Тен Хаг напомнил Мартинесу о скором возобновлении Премьер-Лиги
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предупредил своего защитника Лисандро Мартинеса насчет скорого возобновления сезона Премьер-Лиги.
Лишь в прошлое воскресенье Мартинес со сборной Аргентины выиграл Чемпионат Мира в Катаре, хотя участия в финале против Франции не принял.
В данный момент Лисандро все еще находится на родине, и Тен Хаг не знает, сможет ли задействовать аргентинца — как и другого финалиста в лице француза Рафаэля Варана — против "Ноттингем Форест" 27 декабря. Однако Эрик все равно напоминает подопечному об обязанностях.
"Он все еще празднует в Аргентине. Я могу это понять, ведь это очень эмоциональное событие. Выиграть Чемпионат Мира — это высшее достижение, которого ты можешь добиться со своей сборной".
"Но в то же время Мартинес должен помнить, что 27-го числа возобновляется Премьер-Лига".
"Конечно, Варан расстроен, но он тоже может гордиться тем, что поучаствовал в финале", — цитирует Тен Хага The Guardian.
24.12.2022 00:05
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Аргентина сейчас самая счастливая страна, народ в эйфории. Реально все больны футболом, это очень круто.
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