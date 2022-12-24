Тен Хаг напомнил Мартинесу о скором возобновлении Премьер-Лиги

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предупредил своего защитника Лисандро Мартинеса насчет скорого возобновления сезона Премьер-Лиги.

Лишь в прошлое воскресенье Мартинес со сборной Аргентины выиграл Чемпионат Мира в Катаре, хотя участия в финале против Франции не принял.



В данный момент Лисандро все еще находится на родине, и Тен Хаг не знает, сможет ли задействовать аргентинца — как и другого финалиста в лице француза Рафаэля Варана — против "Ноттингем Форест" 27 декабря. Однако Эрик все равно напоминает подопечному об обязанностях.



"Он все еще празднует в Аргентине. Я могу это понять, ведь это очень эмоциональное событие. Выиграть Чемпионат Мира — это высшее достижение, которого ты можешь добиться со своей сборной".



"Но в то же время Мартинес должен помнить, что 27-го числа возобновляется Премьер-Лига".



"Конечно, Варан расстроен, но он тоже может гордиться тем, что поучаствовал в финале", — цитирует Тен Хага The Guardian.