Тен Хаг напомнил Мартинесу о скором возобновлении Премьер-Лиги

Лисандро Мартинес Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предупредил своего защитника Лисандро Мартинеса насчет скорого возобновления сезона Премьер-Лиги.

Лишь в прошлое воскресенье Мартинес со сборной Аргентины выиграл Чемпионат Мира в Катаре, хотя участия в финале против Франции не принял.

В данный момент Лисандро все еще находится на родине, и Тен Хаг не знает, сможет ли задействовать аргентинца — как и другого финалиста в лице француза Рафаэля Варана — против "Ноттингем Форест" 27 декабря. Однако Эрик все равно напоминает подопечному об обязанностях.

"Он все еще празднует в Аргентине. Я могу это понять, ведь это очень эмоциональное событие. Выиграть Чемпионат Мира — это высшее достижение, которого ты можешь добиться со своей сборной".

"Но в то же время Мартинес должен помнить, что 27-го числа возобновляется Премьер-Лига".

"Конечно, Варан расстроен, но он тоже может гордиться тем, что поучаствовал в финале", — цитирует Тен Хага The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес, Премьер-Лига, Тен Хаг, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2022 00:05

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  1. mancunia-planet 24.12.2022 00:15 # mancunia-planet
    Аргентина сейчас самая счастливая страна, народ в эйфории. Реально все больны футболом, это очень круто.

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