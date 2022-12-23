Конте до сих пор не определился насчет нового контракта
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что решение насчет его долгосрочного будущего до сих пор не принято.
Многие ожидали, что во время паузы на Чемпионат Мира в Катаре боссы "Тоттенхэма" и Конте договорятся о продлении своего контракта, истекающего в конце сезона.
Однако никакого прорыва не произошло, и Антонио готов отложить вопрос о своем будущем до конца сезона.
"Я не хочу говорить об этом на пресс-конференции, потому что матч, которым нам предстоит сыграть против "Брентфорда", гораздо важнее".
"Но я могу сказать вам, что я очень счастлив и что у меня очень хорошие отношения с клубом. Мы разговариваем каждый день, и в каждой ситуации мы стараемся найти лучшее решение".
"Думаю, у нас есть шесть месяцев, чтобы спокойно посмотреть на ситуацию, а затем мы примем лучшее решение".
"Но я очень счастлив здесь, и это очень важно для меня", — цитирует Конте Sky Sports.
23.12.2022 23:00
Просмотров: 110
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: