Клопп не ожидал отставки Уорда

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что для него стало сюрпризом решение Джулиана Уорда покинуть пост спортивного директора.

Спустя полгода, как Уорд сменил Майкла Эдвардса, Джулиан и сам решил уйти в отставку. Об этом стало известно в прошлом месяце.

Уорд покинет "Ливерпуль" после того, как доработает сезон. Клопп этого не ожидал, но на активность клуба в январе это не повлияет.

"Когда Джулиан сказал мне, это стало сюрпризом. Но мы будем совершенно нормально работать до дня, когда он уйдет. Джулиан сохраняет 100-процентную концентрацию, и у нас все в порядке. У нас никогда не было проблем и не будет, поэтому все в порядке".

"Он сказал мне об этом после матча против "Саутгемптона" (последнего перед паузой на ЧМ-2022), и в тот момент это стало сюрпризом. Это его решение, и это нормально. Это не окажет влияния на ближайший период, совершенно не окажет".

"Что касается января, то мы всегда говорили, что всегда готовы к этому периоду. Мы работаем с тем, что у нас есть, и смотрим, есть ли какая-нибудь возможность", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Уорд

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2022 22:00

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