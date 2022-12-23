Клопп не ожидал отставки Уорда

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что для него стало сюрпризом решение Джулиана Уорда покинуть пост спортивного директора.

Спустя полгода, как Уорд сменил Майкла Эдвардса, Джулиан и сам решил уйти в отставку. Об этом стало известно в прошлом месяце.



Уорд покинет "Ливерпуль" после того, как доработает сезон. Клопп этого не ожидал, но на активность клуба в январе это не повлияет.



"Когда Джулиан сказал мне, это стало сюрпризом. Но мы будем совершенно нормально работать до дня, когда он уйдет. Джулиан сохраняет 100-процентную концентрацию, и у нас все в порядке. У нас никогда не было проблем и не будет, поэтому все в порядке".



"Он сказал мне об этом после матча против "Саутгемптона" (последнего перед паузой на ЧМ-2022), и в тот момент это стало сюрпризом. Это его решение, и это нормально. Это не окажет влияния на ближайший период, совершенно не окажет".



"Что касается января, то мы всегда говорили, что всегда готовы к этому периоду. Мы работаем с тем, что у нас есть, и смотрим, есть ли какая-нибудь возможность", — цитирует Клоппа Sky Sports.