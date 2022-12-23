Конте: "Не переживаю из-за Кейна"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что не переживает за психологическое состояние своего нападающего Харри Кейна.

Матч против "Брентфорда" на Boxing Day может стать первым для Кейна с момента его промаха при исполнении пенальти в противостоянии сборных Англии и Франции в 1/4 финала Чемпионата Мира в Катаре.



Харри уже возобновил тренировки со "шпорами", и Конте уверен, что с его бомбардиром все будет в порядке.



"Мы говорим о нападающем мирового уровня. Я не переживаю из-за него, я наблюдал его эти два дня с нами, и он очень хорош".



"Такова футбол: у тебя может быть радостный момент и момент, когда ты расстроен. Он не реализовал второй пенальти, но реализовал первый".



"Будучи игроком, я никогда не промахивался с пенальти, потому что я никогда не подходил к точке. Никогда. Я был ужасен. Но я все равно умудрился проиграть финал против Бразилии в серии пенальти", — цитирует Конте The Guardian.