15-летняя болельщица "Сити" пострадала от фанатов "Ливерпуля"
Полиция Большого Манчестера инициировала расследование после того, как 15-летняя болельщица "Манчестер Сити" пострадала от постороннего предмета, брошенного в нее фанатами "Ливерпуля".
В преддверии матча 4-го раунда Кубка Лиги на "Этихад" накануне "Сити" и "Ливерпуль" выпустили совместное заявление, попросив своих фанатов вести себя подобающим образом.
Однако матч, завершившийся победой "горожан" со счетом 3:2, все равно оказался омрачен целым рядом инцидентов, включая происшествие с 15-летней болельщицей "Сити".
Как сообщает The Telegraph, юная фанатка "горожан" получила шрам на всю жизнь от пластикового стакана от пива, заполненного монетами. Указанный предмет прилетел ей по голове с гостевой секции "Этихад".
В данный момент полиция разбирается в случившемся. Также известно, что один фанат "Сити" был выдворен со стадиона и арестован за расистские оскорбления болельщиков-инвалидов "Ливерпуля". Кроме того, во время игры с трибун было брошено несколько посторонних предметов, включая монеты и дымовую шашку. Еще двое мужчин были арестованы за попытку пронести пиротехнику на "Этихад".
23.12.2022 20:00
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Тру манка уебали или кто здесь ещё болеет за эту помойку?
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Пол фаната пострадало
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Ничего святого.
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