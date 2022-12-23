Канте может не вернуться до марта

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер поведал, что полузащитник Нголо Канте может не вернуться на футбольное поле до весны.

Успев сыграть только два матча Премьер-Лиги в этом сезоне, в октябре Канте перенес операцию на задней поверхности бедра и отсутствует до сих пор.



Нголо все еще нужно время, и это не повышает шансы 31-летнего француза продлить его истекающий в конце сезона контракт.



"Он еще пропустит некоторое время — до конца февраля или начала марта. Он перенес операцию, и минимальный период реабилитации составляет четыре месяца".



"Думаю, я должен сосредоточиться на том, чтобы помочь ему как можно скорее вернуться в форму. Каждый знает, каким мастерством он обладает".



"Его мастерство не ставится под сомнение, но нам нужно помочь ему набрать форму и вернуться на поле. Нам не терпится увидеть, как он снова играет в футбол", — цитирует Поттера Daily Mail.