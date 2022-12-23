Канте может не вернуться до марта

Нголо Канте Главный тренер "Челси" Грэм Поттер поведал, что полузащитник Нголо Канте может не вернуться на футбольное поле до весны.

Успев сыграть только два матча Премьер-Лиги в этом сезоне, в октябре Канте перенес операцию на задней поверхности бедра и отсутствует до сих пор.

Нголо все еще нужно время, и это не повышает шансы 31-летнего француза продлить его истекающий в конце сезона контракт.

"Он еще пропустит некоторое время — до конца февраля или начала марта. Он перенес операцию, и минимальный период реабилитации составляет четыре месяца".

"Думаю, я должен сосредоточиться на том, чтобы помочь ему как можно скорее вернуться в форму. Каждый знает, каким мастерством он обладает".

"Его мастерство не ставится под сомнение, но нам нужно помочь ему набрать форму и вернуться на поле. Нам не терпится увидеть, как он снова играет в футбол", — цитирует Поттера Daily Mail.


Метки Канте, Поттер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2022 19:00

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