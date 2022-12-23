Тен Хага не страшит давление от борьбы за попадание в топ-4

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его не страшит давление, связанное с борьбой за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

После того, как минувшим летом Тен Хаг потратил свыше 220 миллионов фунтов, подписав таких дорогостоящих игроков, как Лисандро Мартинес, Каземиро и Антони, от него ожидают завоевания путевки в Лигу Чемпионов.



Тен Хага это ничуть не страшит, но в то же время Эрик осознает уровень конкуренции в Премьер-Лиге.



"Я принимаю то, как обстоят дела. Я принимаю давление. Но то же самое касается тренеров "Челси", "Ньюкасла" — клубов, которые совершили большие инвестиции. Все мы находимся под большим давлением в плане попадания в топ-4. Мы хотим быть в топ-4 и сражаться за трофеи, такова наша цель".



"Мы понимаем, что конкуренция высока, но это касается всех семи-восьми клубов, которые сражаются за попадание в топ-4. Будучи зрителем, за этим интересно наблюдать. Мне же интересно, как мы будем себя проявлять. Конечно, мы должны добиваться хороших результатов, но мы на правильном пути, мы прогрессируем, и у нас есть хорошие шансы попасть в топ-4", — цитирует Тен Хага The Guardian.