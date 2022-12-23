Яя Туре мечтает помириться с Гвардиолой

Легенда "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что мечтает о возможности помириться с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.

Туре выступал за "Сити" с 2010 по 2018 год, однако его последний сезон в клубе был омрачен ухудшением отношений с Гвардиолой.



Экс-полузащитник сборной Кот-д'Ивуара однажды даже заявил, что Гвардиоле не нравятся африканские игроки.



В интервью Daily Mail Туре поведал, что в прошлом году написал письмо своему бывшему наставнику, чтобы попытаться снять имеющиеся между ними разногласия, однако Гвардиола пока не хочет мириться.



"Я был бы более чем счастлив поговорить с ним. Сейчас я на другом жизненном пути. Я буду тем, кто пытается понимать своих игроков и различные культуры, чтобы создавать из футболистов команду. Однажды я стану главным тренером", — сообщил нынешний тренер академии "Тоттенхэма".