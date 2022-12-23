ПСЖ проявил интерес к Фреду

ПСЖ проявил интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии Фреду.

В этом сезоне Фред сыграл 17 матчей за "Юнайтед", однако твердого места в стартовом составе команды Эрика Тен Хага не имеет.



Контракт Фреда должен был истечь в конце этого сезона, однако ранее в декабре "красные дьяволы" воспользовались своей опцией по его продлению на 12 месяцев.



Несмотря на продление контракта, будущее Фреда в "Юнайтед" остается туманным, и ПСЖ готов этим воспользоваться, чтобы переманить экс-игрока "Шахтера".



Как утверждает The Sun, парижане являются большими почитателями таланта Фреда, однако для приобретения 29-летнего бразильца им придется выложить свыше 30 миллионов фунтов.