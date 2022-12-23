Лопетеги хочет заключить новый контракт с Траоре

Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги хочет заключить новый контракт с вингером Адамой Траоре.

В данный момент у Траоры остается всего полгода от действующего контракта, и уже с января Адама сможет свободно общаться с зарубежными клубами.



С момента своего переезда на "Молинью" в 2018 году Траоре ни разу не продлевал свой контракт, неоднократно отвергнув попытки "волков" заключить новую сделку, однако Лопетеги не теряет надежд предотвратить уход своего соотечественника.



"Мы много думаем насчет Адамы, и мы, конечно, постараемся сохранить его здесь. Время покажет. Я не знаю, что произойдет, но я вижу его самоотдачу, и именно это я требую как тренер", — цитирует Лопетеги Express and Star.