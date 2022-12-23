Светская хроника за пятницу

Светская хроника Джуд Беллингем предпочитает "Реал". Эмилиано Мартинеса не будет в "Баварии". Криштиану Роналду получит семилетний контракт в Саудовской Аравии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем предпочитает перейти в "Реал", а не "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". (AS)

"Бавария" не работает над приобретением голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса. (Fabrizio Romano)

Нападающий "Мольде" Давид Датро Фофана обойдется "Челси" в 10.5 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)

Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду подпишет семилетний контракт с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии. (Marca)

"Ливерпуль" ждет Юргена Клоппа, чтобы принять решение насчет дальнейшей судьбы полузащитника Артура Мело, взятого в аренду у "Ювентуса". (Daily Express)

"Кристал Пэлас" хочет вернуть защитника "Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку. (Evening Standard)

"Лидс" и "Лион" сделали запросы насчет защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта. (The Sun)

"Арсенал" пока не принял решение насчет защитника Седрика Соареша, которого хотят "Фулхэм", "Байер" и "Вильярреал". (Evening Standard)

"Наполи" готов составить конкуренцию "Лестеру" и "Ньюкаслу" в борьбе за марокканского полузащитника "Анже" Аззедина Унахи. (The Sun)

Другое

"Юнайтед" провел переговоры с организаторами Европейской Суперлиги. (Football Insider)

Бывший главный тренер "Лестера" и "Челси" Клаудио Раньери близок к возвращению в "Кальяри". (Daily Mail)

Бывший наставник "Челси" Аврам Грант возглавил сборную Замбии, заключив двухлетний контракт. (BBC)


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Автор mihajlo   

Дата 23.12.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 742

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Последние комментарии:




  1. narcot 23.12.2022 14:30 # narcot
    их борьба)))))))))))))))))))))



    В эфире программы «Место встречи» на НТВ Владимира Зеленского подписали (https://t.me/chtddd/58954) как «лидера группировки УГИЛ» — по аналогии с ИГИЛ*

    (ответить)

  2. narcot 23.12.2022 14:29 # narcot
    как и предсказывали: 22 либо 23 влупят по украине


    Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины — включая Киев и Киевскую область


    денацификаторы освобождают народ украины от инфраструктуры)) караул

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  3. narcot 23.12.2022 14:15 # narcot
    «Можем объяснить»: Алина Кабаева зарабатывает на посту главы совета директоров «Национальной медиа группы» (НМГ)* 155,4 миллиона рублей в год


    Телеграм-каналу «Можем объяснить» удалось ознакомиться (https://t.me/mozhemobyasnit/14318)с декларацией о доходах олимпийской чемпионки. Из документов следует, что в 2021 году зарплата Кабаевой в НМГ составила 155,4 миллиона рублей, то есть примерно 12,95 миллиона рублей в месяц.

    Как отмечает телеграм-канал, в 2018 году Кабаева получила в НМГ 785 миллионов рублей в год, в 2019 году — 55,4 миллиона, а в 2020 году — 300 миллионов.

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  4. kellborn 23.12.2022 14:13 # kellborn
    1. В МЮ лучше всего для него ИМХО. Супер богатый клуб, который скоро купят пиздрические шейхи, так они ещё и проект под него строят готовы. Мог бы стать легендой типо Бекхема( для этого, даже в футбол играть уметь не нужно). А в Реале будет одним из. Хз ещё как у него выйдет там.

    2. Так он и нахер Баварии не нужен

    3. Очередной лавочкик по типу Булки.

    4. Ебать. Он чё, до смерти в футбол играть собрался?

    5. А какое тут решение может быть? Расчленить и продать на органы, или организовать "несчастный случай" и получить деньги со страховщиков?

    6. Я хз зачем МЮ его продавать. Норм лавочник же. Ещё и черный, а в Англии того и гляди нормы по цветным работникам введут

    7. Ему 26 лет, он играет как гавно даже для аутсайдеров. Его только бесплатно подписывать, чтобы он в рекламе зубной пасты снимался

    8. 31 год человеку. Отпустите его на волю уже.

    9. Любой мароканец - оверхайпленное полено.

    10. Надеюсь успешные. Заебали гандоны в УЕФА/ФИФА. Хочу суперлигу, чтобы отменили все товарняки в сборных и заставили футболистов как в НБА, раз в два дня играть.

    11. Блин, я бы сейчас тоже на Сардинию хотел вернуться. Оливки, вино, цикады хуярят... Не жизнь а сказка. Почему я родился в ебучей России, где хуярят только омоновцы?

    12. А вот в Замбию я бы точно не хотел. Омон лучше малярийных комаров, чёрных мамб и 70 летней Анжелины Джоли.

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  5. hammersmith 23.12.2022 14:07 # hammersmith
    Бывший наставник "Челси" Аврам Грант возглавил сборную зомби, заключив двухлетний контракт. (BBC)

    Источник: http://fapl.ru/posts/97521/

    Там же зеленский главный, вроде?

    (ответить)

  6. bembo 23.12.2022 14:02 # bembo
    https://t.me/bozhejakekonchene/8867?single

    Нацизм они побеждают..)

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  7. chelsea88 23.12.2022 14:02 # chelsea88
    Аснл говно, калониры пидopacы.

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