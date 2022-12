Светская хроника за пятницу

Джуд Беллингем предпочитает "Реал". Эмилиано Мартинеса не будет в "Баварии". Криштиану Роналду получит семилетний контракт в Саудовской Аравии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем предпочитает перейти в "Реал", а не "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". (AS)



"Бавария" не работает над приобретением голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса. (Fabrizio Romano)



Нападающий "Мольде" Давид Датро Фофана обойдется "Челси" в 10.5 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду подпишет семилетний контракт с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии. (Marca)



"Ливерпуль" ждет Юргена Клоппа, чтобы принять решение насчет дальнейшей судьбы полузащитника Артура Мело, взятого в аренду у "Ювентуса". (Daily Express)



"Кристал Пэлас" хочет вернуть защитника "Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку. (Evening Standard)



"Лидс" и "Лион" сделали запросы насчет защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта. (The Sun)



"Арсенал" пока не принял решение насчет защитника Седрика Соареша, которого хотят "Фулхэм", "Байер" и "Вильярреал". (Evening Standard)



"Наполи" готов составить конкуренцию "Лестеру" и "Ньюкаслу" в борьбе за марокканского полузащитника "Анже" Аззедина Унахи. (The Sun)



Другое



"Юнайтед" провел переговоры с организаторами Европейской Суперлиги. (Football Insider)



Бывший главный тренер "Лестера" и "Челси" Клаудио Раньери близок к возвращению в "Кальяри". (Daily Mail)



Бывший наставник "Челси" Аврам Грант возглавил сборную Замбии, заключив двухлетний контракт. (BBC)