Гвардиола недоволен формой Филлипса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил недовольство формой вернувшегося с Чемпионата Мира в Катаре полузащитника Калвина Филлипса.

На ЧМ-2022 Филлипс сыграл только 40 минут за сборную Англии, дважды появившись на замену.



Калвин не попал в заявку "Сити" на матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" накануне, и после победы 3:2 Гвардиола объяснил, что его подопечный даже не может полноценно тренироваться.



"Калвин Филлипс не в форме. Он прибыл не в лучшем состоянии, чтобы тренироваться и играть", — приводит слова Гвардиолы The Independent.