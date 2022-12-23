Гвардиола недоволен формой Филлипса
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил недовольство формой вернувшегося с Чемпионата Мира в Катаре полузащитника Калвина Филлипса.
На ЧМ-2022 Филлипс сыграл только 40 минут за сборную Англии, дважды появившись на замену.
Калвин не попал в заявку "Сити" на матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" накануне, и после победы 3:2 Гвардиола объяснил, что его подопечный даже не может полноценно тренироваться.
"Калвин Филлипс не в форме. Он прибыл не в лучшем состоянии, чтобы тренироваться и играть", — приводит слова Гвардиолы The Independent.
23.12.2022 13:00
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