Дохерти: "Кейн абсолютно в порядке после ЧМ-2022"

Харри Кейн и Мэтт Дохерти Защитник "Тоттенхэма" Мэтт Дохерти заявил, что не переживает за состояние своего партнера по команде Харри Кейна после Чемпионата Мира в Катаре.

Для Кейна как для капитана сборной Англии ЧМ-2022 завершился роковым промахом в четвертьфинальном матче против Франции, однако Дохерти верит, что это не помешает Харри вернуться в свою лучшую форму.

"Харри абсолютно в порядке. Все мы знаем его характер, он обладает одним из самых сильных характеров, и с ним все будет абсолютно в порядке".

"Думаю, все игроки используют негатив, чтобы извлечь урок и мотивировать себя стать лучше. Думаю, так будет и в его случае".

"Мы хотим, чтобы он вернулся лучшей версией себя, как он был на протяжении большей части сезона".

"Думаю, у нас нет больших сомнений насчет его состояния. Думаю, он будет весьма хорош, будет забивать много голов и поможет нам выиграть много матчей", — цитирует Дохерти The Independent.


Метки Дохерти, Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2022 12:00

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