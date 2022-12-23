Дохерти: "Кейн абсолютно в порядке после ЧМ-2022"

Защитник "Тоттенхэма" Мэтт Дохерти заявил, что не переживает за состояние своего партнера по команде Харри Кейна после Чемпионата Мира в Катаре.

Для Кейна как для капитана сборной Англии ЧМ-2022 завершился роковым промахом в четвертьфинальном матче против Франции, однако Дохерти верит, что это не помешает Харри вернуться в свою лучшую форму.



"Харри абсолютно в порядке. Все мы знаем его характер, он обладает одним из самых сильных характеров, и с ним все будет абсолютно в порядке".



"Думаю, все игроки используют негатив, чтобы извлечь урок и мотивировать себя стать лучше. Думаю, так будет и в его случае".



"Мы хотим, чтобы он вернулся лучшей версией себя, как он был на протяжении большей части сезона".



"Думаю, у нас нет больших сомнений насчет его состояния. Думаю, он будет весьма хорош, будет забивать много голов и поможет нам выиграть много матчей", — цитирует Дохерти The Independent.