Гвардиола: "Де Брюйне нужно быть сердитым, чтобы играть в свою лучшую игру"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего полузащитника Кевин Де Брюйне после победы 3:2 над "Ливерпулем" в Кубке Лиги.

31-летний Де Брюйне совершенно провалился со своей сборной Бельгии на Чемпионате Мира в Катаре, и Гвардиола чувствует, что это словно разозлило Кевина.



Получивший дополнительную мотивации Де Брюйне отметился двумя результативными передачами против "Ливерпуля" в четверг вечером, очень порадовав Гвардиолу.



"Он был великолепен сегодня, он провел выдающийся матч. Кевин находится здесь восемь лет, и вы знаете его, как и меня".



"Иногда ему просто нужно найти правильный огонь внутри себя — я бы сказал, ему нужно быть немного сердитым или расстроенным, чтобы играть в свою лучшую игру".



"Он должен получить эту энергию внутри себя, и когда это происходит, он становится другим игроком, ассистируя и забивая голы".



"Я знаю, что играть стабильно каждые три дня не бывает легко, но в важных матчах он может сказать себе: "Хорошо, я сделаю это". Когда это происходит, он является настоящим Кевином Де Брюйне".



"Что я могу сказать? За восемь лет здесь он добился всего для этого клуба, он здесь легенда. Его навсегда запомнят одним из величайших игроков этого клуба", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.