Джонсон: "Тренту было бы лучше остаться дома вместо ЧМ-2022"
Экс-защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон считает, что Тренту Александер-Арнольду вообще не следовало ездить на Чемпионат Мира в Катаре.
Александер-Арнольд принял участие лишь в одном из пяти матчей англичан на ЧМ-2022, сыграв полчаса против сборной Уэльса на групповом этапе.
По мнению Джонсона, поучаствовавшего в трех больших международных турнирах, включая два Чемпионата Мира, Трент заслуживает большего. Глен уверен, что это станет источником мотивации для 24-летнего игрока.
"Это больно, когда игрок вроде Трента Александер-Арнольда, который хочет помогать команде и добиваться успеха, совсем не играет минут".
"Глядя на это сейчас, может показаться, что ему было бы лучше остаться дома".
"Мы знаем, что из себя представляет Александер-Арнольд, и он обратит этот негатив в позитив. Вернувшись, он захочет показать людям, на что способен. Я бы ожидал, что Александер-Арнольд очень серьезно отнесется к этим ближайшим месяцам".
"Когда я не играл, как Трент в сборной, я ушел из "Челси". Мне было, что доказывать", — цитирует Джонсона Daily Star.
23.12.2022 10:00
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гавно эти сборные. Только травмы и бесполезные матчи
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етому дредастому чучелу лучше оставаться на страпоне, согласен с джонсоном
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