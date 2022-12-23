Джонсон: "Тренту было бы лучше остаться дома вместо ЧМ-2022"

Трент Александер-Арнольд Экс-защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон считает, что Тренту Александер-Арнольду вообще не следовало ездить на Чемпионат Мира в Катаре.

Александер-Арнольд принял участие лишь в одном из пяти матчей англичан на ЧМ-2022, сыграв полчаса против сборной Уэльса на групповом этапе.

По мнению Джонсона, поучаствовавшего в трех больших международных турнирах, включая два Чемпионата Мира, Трент заслуживает большего. Глен уверен, что это станет источником мотивации для 24-летнего игрока.

"Это больно, когда игрок вроде Трента Александер-Арнольда, который хочет помогать команде и добиваться успеха, совсем не играет минут".

"Глядя на это сейчас, может показаться, что ему было бы лучше остаться дома".

"Мы знаем, что из себя представляет Александер-Арнольд, и он обратит этот негатив в позитив. Вернувшись, он захочет показать людям, на что способен. Я бы ожидал, что Александер-Арнольд очень серьезно отнесется к этим ближайшим месяцам".

"Когда я не играл, как Трент в сборной, я ушел из "Челси". Мне было, что доказывать", — цитирует Джонсона Daily Star.


Метки Александер-Арнольд, Джонсон, Ливерпуль, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 23.12.2022 11:22 # vals1702
    гавно эти сборные. Только травмы и бесполезные матчи

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  2. true-manc 23.12.2022 10:04 # true-manc
    етому дредастому чучелу лучше оставаться на страпоне, согласен с джонсоном

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