Джо Коул призвал "Челси" купить Мартинеса

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул призвал "синих" приобрести голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.

30-летний Мартинес стал одним из главных героев триумфального для сборной Аргентины Чемпионата Мира в Катаре, и Коулу кажется, что именно такой голкипер нужен "Челси" вместо Эдуара Менди и Кепы Аррисабалаги.



"Знаете, в чем он хорош? Он хорош при прострелах, он командует партнерами, и он действует сообща с четверкой защитников. Он проявляет себя в большие моменты".



"На месте "Челси" я бы уже сделал предложение насчет него. Думаю, он выступил выдающимся образом на Чемпионате Мира", — цитирует Коула Football.London.