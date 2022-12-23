"Тоттенхэм" работает над покупкой Рабьо

"Тоттенхэм" пытается договориться о приобретении полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо в январе.

В данный момент Рабьо приближается к шести заключительным месяцам по своему контракту, и The Times утверждает, что мама и агент игрока Вероника уже предлагает услуги своего сына различным клубам, включая "Тоттенхэм" и "Арсенал".



"Тоттенхэм" эта возможность очень заинтересовала, и "шпоры" решили попытаться заполучить 27-летнего полузащитника, который сыграл важную роль в достижении своей сборной Франции финала Чемпионата Мира в Катаре.



"Ювентус" ощущает себя бессильным помешать уходу Рабьо и чувствует, что Адриен настроен попробовать себя в Премьер-Лиге.



Ожидается, что суммы в 13.5 млн. фунтов будет достаточно для приобретения экс-игрока ПСЖ в следующем месяце.