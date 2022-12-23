Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
После окончания матча "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Лиги.
Единственный представитель низших дивизионов в лице "Чарльтона" из Лиги Один достался "Манчестер Юнайтед". В то же время "Манчестер Сити" получил в соперники "Саутгемптон".
Также "Ноттингем Форест" поспорит с "Вулверхэмптоном", а "Ньюкасл" ждет битва с "Лестером".
Добавим, матчи 4-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 9 января.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
Манчестер Юнайтед — Чарльтон
Саутгемптон — Манчестер Сити
Ноттингем Форест — Вулверхэмптон
Ньюкасл — Лестер
23.12.2022 01:55
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