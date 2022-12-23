После окончания матча "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Лиги.

Единственный представитель низших дивизионов в лице "Чарльтона" из Лиги Один достался "Манчестер Юнайтед". В то же время "Манчестер Сити" получил в соперники "Саутгемптон".



Также "Ноттингем Форест" поспорит с "Вулверхэмптоном", а "Ньюкасл" ждет битва с "Лестером".



Добавим, матчи 4-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 9 января.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги



Манчестер Юнайтед — Чарльтон

Саутгемптон — Манчестер Сити

Ноттингем Форест — Вулверхэмптон

Ньюкасл — Лестер