Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги После окончания матча "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Лиги.

Единственный представитель низших дивизионов в лице "Чарльтона" из Лиги Один достался "Манчестер Юнайтед". В то же время "Манчестер Сити" получил в соперники "Саутгемптон".

Также "Ноттингем Форест" поспорит с "Вулверхэмптоном", а "Ньюкасл" ждет битва с "Лестером".

Добавим, матчи 4-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 9 января.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Манчестер Юнайтед — Чарльтон
Саутгемптон — Манчестер Сити
Ноттингем Форест — Вулверхэмптон
Ньюкасл — Лестер


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2022 01:55

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