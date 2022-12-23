"Сити" выбил "Ливерпуль" из Кубка Лиги

Заключительным четвертьфиналистом Кубка Лиги стал "Манчестер Сити", одержавший победу 3:2 над действующим победителем турнира "Ливерпулем".

Соскучившийся по футболу Эрлинг Холанд напомнил о себе уже на 10-й минуте. Нападающий "горожан" опередил Джо Гомеса и ногой отправил мяч в ворота после прострела с левого фланга от Кевина Де Брюйне — 1:0.



Однако спустя 10 минут равновесие было восстановлено. Получив мяч на дальнем краю штрафной площади, Джеймс Милнер прострелил в центр на Фабиу Карвалью, а тот пробил низом в касание — 1:1.



В дальнейшем "Сити" смотрелся чуть предпочтительнее, но свой второй гол отложил на начало второго тайма, когда Рияд Махрез принял длинный заброс на краю штрафной, переложил мяч под удобную ногу и нанес удар в дальний угол ворот — 2:1.



Впрочем, на сей раз ответ "Ливерпуля" последовал еще быстрее, чем в первом тайме. Дарвин Нуньес совершил рывок по левому флангу, вошел в штрафную и любезно отдал на свободного Мохамеда Салаха — 2:2.



Перестрелка продолжилась на 58-й минуте, когда Де Брюйне набросил мяч к дальней штанге, а Натан Аке пробил головой с отскоком от газона — 3:2.



Этот счет уже остался до финального свистка, хотя Нуньес имел хорошую возможность перевести игру к серии пенальти.



"Манчестер Сити" — "Ливерпуль" — 3:2 (1:1)



Голы: Холанд 10, Махрез 47, Аке 58 — Карвалью 20, Салах 48.



"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Аканджи (Стоунс 61), Лапорт, Аке, Родри, Де Брюйне, Гюндоган (Силва 88), Махрез, Холанд (Фоден 73), Палмер (Грилиш 73).



"Ливерпуль": Келлехер, Милнер (Филлипс 38), Гомес, Матип, Робертсон, Эллиотт (Хендерсон 57), Байчетич (Фабиньо 45), Алькантара (Кейта 70), Салах, Нуньес, Карвалью (Окслейд-Чемберлен 45).



Предупреждения: Родри — Байчетич, Фабиньо, Кейта.