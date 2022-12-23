"Сити" выбил "Ливерпуль" из Кубка Лиги

Эрлинг Холанд Заключительным четвертьфиналистом Кубка Лиги стал "Манчестер Сити", одержавший победу 3:2 над действующим победителем турнира "Ливерпулем".

Соскучившийся по футболу Эрлинг Холанд напомнил о себе уже на 10-й минуте. Нападающий "горожан" опередил Джо Гомеса и ногой отправил мяч в ворота после прострела с левого фланга от Кевина Де Брюйне — 1:0.

Однако спустя 10 минут равновесие было восстановлено. Получив мяч на дальнем краю штрафной площади, Джеймс Милнер прострелил в центр на Фабиу Карвалью, а тот пробил низом в касание — 1:1.

В дальнейшем "Сити" смотрелся чуть предпочтительнее, но свой второй гол отложил на начало второго тайма, когда Рияд Махрез принял длинный заброс на краю штрафной, переложил мяч под удобную ногу и нанес удар в дальний угол ворот — 2:1.

Впрочем, на сей раз ответ "Ливерпуля" последовал еще быстрее, чем в первом тайме. Дарвин Нуньес совершил рывок по левому флангу, вошел в штрафную и любезно отдал на свободного Мохамеда Салаха — 2:2.

Перестрелка продолжилась на 58-й минуте, когда Де Брюйне набросил мяч к дальней штанге, а Натан Аке пробил головой с отскоком от газона — 3:2.

Этот счет уже остался до финального свистка, хотя Нуньес имел хорошую возможность перевести игру к серии пенальти.

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль" — 3:2 (1:1)

Голы: Холанд 10, Махрез 47, Аке 58 — Карвалью 20, Салах 48.

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Аканджи (Стоунс 61), Лапорт, Аке, Родри, Де Брюйне, Гюндоган (Силва 88), Махрез, Холанд (Фоден 73), Палмер (Грилиш 73).

"Ливерпуль": Келлехер, Милнер (Филлипс 38), Гомес, Матип, Робертсон, Эллиотт (Хендерсон 57), Байчетич (Фабиньо 45), Алькантара (Кейта 70), Салах, Нуньес, Карвалью (Окслейд-Чемберлен 45).

Предупреждения: Родри — Байчетич, Фабиньо, Кейта.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2022 01:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 23.12.2022 01:50 # hachidlo
    Ходят легенды, что даже у Сити длиннее история, чем у Дагестана.

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  2. moneycity 23.12.2022 01:42 # moneycity
    Рабсия на страпоне, так же как и лузерхyйня. Это факт.

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  3. thegodfather 23.12.2022 01:37 # thegodfather
    омарушка, яночка, сосисочка, ахахахаххахахаххааха орууууууууууууууууууу

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  4. v-0987654321 23.12.2022 01:29 # v-0987654321
    sausage ты не устал астеру на ротан кончать? Пора бы тебе сучку менять,квадратноголовая уже мокрая ждет тебя)))

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  5. narcot 23.12.2022 01:26 # narcot
    Кстати, портовая по числу ватников на фупле топ1)) как бы намекает))

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  6. ujiniy 23.12.2022 01:26 # ujiniy
    Филипп порадовал, гомес дно, что он делал в старте не понятно. Нуньес к сожалению керрол номер два. Не тянет. Салат варёный. Только к молодым нет вопросов.

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  7. moneycity 23.12.2022 01:23 # moneycity
    Просто обоссали своих сучек скузнявых
    КОРОЛИ!!!

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  8. sausage 23.12.2022 01:17 # sausage
    Правый фланг с Гомесом вообще не работал. Кейта, как обычно - говно на палке, и зачем его Клопп с такой настойчивостью выпускает, типа на усиление? Окс туда же. Ну и Нуньес...( Жота с Диасом приди!
    PS Филлипс норм отработал, как и в позапрошлом сезоне, когда понадобился, сыграл надёжно.

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  9. felix-the-cat 23.12.2022 01:10 # felix-the-cat
    Ожидаемый всос

    Сити молодцы

    Хоть этот состав обыграли ору а то 5 матчей не могли колбасу обыграть ухехе

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  10. zheka000000 23.12.2022 01:08 # zheka000000
    солах сдулся пздц. Раньше он такие матчи вытаскивал

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  11. narcot 23.12.2022 01:06 # narcot
    23.12.2022 00:33 # удалить
    narcot

    23.12.2022 00:06 #
    felix-the-cat

    И че долбаеб? Счет какой ебанашка ))
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    Источник: http://fapl.ru/posts/97498/?c=1#c7689252
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    Источник: http://fapl.ru/posts/97498/?c=1#c7689305

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  12. skychnie-oboi 23.12.2022 01:05 # skychnie-oboi
    Фабиньо,Гмес,Маип - абсолютные деревяхи уровня ЧШ.
    Никчемность, корявость, топорность - не умение сыграть четко и в ритм.

    Пас от Гомеса пцц -5 сек думает и все равно отдась мяч назад или прострел в борьбу.
    Нуньес был хорош...но надо принимать решение еще за 20 м от ворот.

    Слили и слили... но притом выдали хороший контрольный матч с повышенной ответственностью.

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  13. thegodfather 23.12.2022 01:02 # thegodfather
    интересно экспертное мнение сосаги батьковныыыыыыы

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  14. sausage 23.12.2022 01:02 # sausage
    В принципе ожидаемо. Да и пох, пусть голубые порадуются хоть, а то всё на подсосе и на подсосе.

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  15. true-manc 23.12.2022 01:01 # true-manc
    КОРОЛИ
    > почти вся команда выступала на чемпионате мира, игроки там уставали, при этом перестраивались/отвыкали от скоростей английского футбола

    скузня:
    > большая часть команды не поехала на чм, отдыхала целый месяц

    Итог:
    > отсос колбасы

    как же ору)))

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