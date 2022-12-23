"Сити" выбил "Ливерпуль" из Кубка Лиги
Заключительным четвертьфиналистом Кубка Лиги стал "Манчестер Сити", одержавший победу 3:2 над действующим победителем турнира "Ливерпулем".
Соскучившийся по футболу Эрлинг Холанд напомнил о себе уже на 10-й минуте. Нападающий "горожан" опередил Джо Гомеса и ногой отправил мяч в ворота после прострела с левого фланга от Кевина Де Брюйне — 1:0.
Однако спустя 10 минут равновесие было восстановлено. Получив мяч на дальнем краю штрафной площади, Джеймс Милнер прострелил в центр на Фабиу Карвалью, а тот пробил низом в касание — 1:1.
В дальнейшем "Сити" смотрелся чуть предпочтительнее, но свой второй гол отложил на начало второго тайма, когда Рияд Махрез принял длинный заброс на краю штрафной, переложил мяч под удобную ногу и нанес удар в дальний угол ворот — 2:1.
Впрочем, на сей раз ответ "Ливерпуля" последовал еще быстрее, чем в первом тайме. Дарвин Нуньес совершил рывок по левому флангу, вошел в штрафную и любезно отдал на свободного Мохамеда Салаха — 2:2.
Перестрелка продолжилась на 58-й минуте, когда Де Брюйне набросил мяч к дальней штанге, а Натан Аке пробил головой с отскоком от газона — 3:2.
Этот счет уже остался до финального свистка, хотя Нуньес имел хорошую возможность перевести игру к серии пенальти.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль" — 3:2 (1:1)
Голы: Холанд 10, Махрез 47, Аке 58 — Карвалью 20, Салах 48.
"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Аканджи (Стоунс 61), Лапорт, Аке, Родри, Де Брюйне, Гюндоган (Силва 88), Махрез, Холанд (Фоден 73), Палмер (Грилиш 73).
"Ливерпуль": Келлехер, Милнер (Филлипс 38), Гомес, Матип, Робертсон, Эллиотт (Хендерсон 57), Байчетич (Фабиньо 45), Алькантара (Кейта 70), Салах, Нуньес, Карвалью (Окслейд-Чемберлен 45).
Предупреждения: Родри — Байчетич, Фабиньо, Кейта.
23.12.2022 01:00
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Последние комментарии:
Ходят легенды, что даже у Сити длиннее история, чем у Дагестана.
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Рабсия на страпоне, так же как и лузерхyйня. Это факт.
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омарушка, яночка, сосисочка, ахахахаххахахаххааха орууууууууууууууууууу
(ответить)
sausage ты не устал астеру на ротан кончать? Пора бы тебе сучку менять,квадратноголовая уже мокрая ждет тебя)))
(ответить)
Кстати, портовая по числу ватников на фупле топ1)) как бы намекает))
(ответить)
Филипп порадовал, гомес дно, что он делал в старте не понятно. Нуньес к сожалению керрол номер два. Не тянет. Салат варёный. Только к молодым нет вопросов.
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Просто обоссали своих сучек скузнявых
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Правый фланг с Гомесом вообще не работал. Кейта, как обычно - говно на палке, и зачем его Клопп с такой настойчивостью выпускает, типа на усиление? Окс туда же. Ну и Нуньес...( Жота с Диасом приди!
PS Филлипс норм отработал, как и в позапрошлом сезоне, когда понадобился, сыграл надёжно.
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Ожидаемый всос
Сити молодцы
Хоть этот состав обыграли ору а то 5 матчей не могли колбасу обыграть ухехе
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солах сдулся пздц. Раньше он такие матчи вытаскивал
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23.12.2022 00:33 # удалить
narcot
23.12.2022 00:06 #
felix-the-cat
И че долбаеб? Счет какой ебанашка ))
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Источник: http://fapl.ru/posts/97498/?c=1#c7689252
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Источник: http://fapl.ru/posts/97498/?c=1#c7689305
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Фабиньо,Гмес,Маип - абсолютные деревяхи уровня ЧШ.
Никчемность, корявость, топорность - не умение сыграть четко и в ритм.
Пас от Гомеса пцц -5 сек думает и все равно отдась мяч назад или прострел в борьбу.
Нуньес был хорош...но надо принимать решение еще за 20 м от ворот.
Слили и слили... но притом выдали хороший контрольный матч с повышенной ответственностью.
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интересно экспертное мнение сосаги батьковныыыыыыы
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В принципе ожидаемо. Да и пох, пусть голубые порадуются хоть, а то всё на подсосе и на подсосе.
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КОРОЛИ
> почти вся команда выступала на чемпионате мира, игроки там уставали, при этом перестраивались/отвыкали от скоростей английского футбола
скузня:
> большая часть команды не поехала на чм, отдыхала целый месяц
Итог:
> отсос колбасы
как же ору)))
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