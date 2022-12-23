Артета рассказал, что Гвардиола хотел его сделать своим ассистентом с 2012 года
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола впервые предложил ему роль ассистента еще 10 лет назад.
На днях Артета отметил три года во главе "Арсенала", а до этого — с 2016 по 2019 — Микель ассистировал своему соотечественнику Гвардиоле в "Сити".
Однако Гвардиола разглядел задатки тренера в Артете гораздо раньше — еще во времена, когда Микель представлял "канониров" как игрок.
"Я решил пойти на тренерские курсы в 28 лет. Когда я начал, то все еще играл за "Арсенал", и Арсен (Венгер) меня очень поддерживал. Я начал по-настоящему наслаждаться процессом".
"Помню, когда мне было 30, Пеп впервые позвонил мне и сказал: "Возможно, я соберусь в Англию. Как насчет стать моим ассистентом?"
"Я ответил: "Я все еще играю! Пока что слишком рано..." Но это придало мне больше мотивации и помогло осознать, что я хочу начать тренировать, когда закончу играть", — сообщил Артета Sky Sports.
23.12.2022 00:05
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