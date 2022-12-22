Фирмино получил травму икроножной мышцы

Роберто Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино выбыл из строя с травмой икроножной мышцы.

Фирмино выходил в стартовом составе на товарищеские матчи "Ливерпуля" против "Лиона" и "Милана" в Дубае, однако Роберто не попал в заявку "красных" на поединок 4-го раунда Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в четверг вечером.

Как сообщает Liverpool Echo, сделать это Фирмино помешала икроножная мышца, которую он повредил на тренировке. 31-летний бразилец уже прошел углубленное обследование, которое не выявило серьезных проблем.

В отличие от Луиса Диаса и Диогу Жоты, Фирмино не должен задержаться в лазарете. Существует надежда, что Роберто примет участие в матчах "красных" в праздничный период.


Метки Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2022 23:00

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