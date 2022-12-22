"Форест" и "Фулхэм" сражаются за Дукуре

"Ноттингем Форест" и "Фулхэм" сражаются за полузащитника "Эвертона" Абдулая Дукуре.

Лишь в 2020 году "Эвертон" потратил 25 миллионов фунтов на приглашение Дукуре из "Уотфорда", однако в этом сезоне Абдулай совершенно не пользуется доверием главного тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда, который предпочитает использовать в центре поля вернувшегося из ПСЖ Идриссу Гейе и прибавившего Алекса Ивоби.



Дукуре не появляется в стартовом составе "Эвертона" в рамках Премьер-Лиги с августа, и продажа 29-летнего малийца в январе выглядит весьма вероятной.



К продаже Дукуре "ирисок" подталкивает также тот факт, что контракт Абдулая истекает в конце этого сезона. Правда, мерсисайдский клуб сохраняет опцию продления на 12 месяцев.



Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва прекрасно знает Дукуре по совместной работе в "Уотфорда", однако Абдулая также хочет наставник "Форест" Стив Купер, который в январе надеется добавить своей команде игроков с опытом выступлений в Премьер-Лиге, сообщает Daily Mai.