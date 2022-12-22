Рэшфорд: "Ван-Биссака — игрок огромной важности для МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд похвалил своего партнера по команде Аарона Ван-Биссаку.

Еще недавно казалось, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов отказаться от услуг Ван-Биссаки, однако Аарон получил свой шанс в матче Кубка Лиги против "Бернли" накануне.



Именно с передачи Ван-Биссаки был открыт счет Кристианом Эриксеном в первом тайме, и после победы 2:0 Рэшфорд выразил уверенность, что низкая эффективность Аарона в атаке — это миф.



"Да, он игрок огромной важности для нас. Все мы знаем о его оборонительных качествах, и мне кажется, ему просто нужна уверенность в себе, чтобы ходить вперед. Когда он ходит вперед, то создает голевые возможности для нас. Сегодня он достал мяч, который невозможно было достать, но он все равно как-то это сделал".



"Это был хороший прострел, и казалось, что это простой гол, но это не так — это сочетание движения и выбора момента времени тремя игроками. Кристиан с задержкой ворвался в штрафную и ткнул мяч в ворота. Это был отличный гол, и Азза сыграл в нем огромную роль", — цитирует Рэшфорда Daily Mail.