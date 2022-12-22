Артета: "Мы будем активны в январе"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что травма нападающего Габриэля Жезуса подталкивает его клуб к выходу на трансферный рынок в январе.

Ближайшие месяцы "Арсенал" будет вынужден обходиться без Жезуса, который перенес операцию на травмированном колене.



Артета не говорит, когда вернется Габриэль, но признает, что "канонирам" требуется усиление на вторую часть сезона.



"Я никогда не называл сроков (по возвращению Жезуса). Я сказал, что мы не знаем. Это определенно потребует времени".



"Он перенес операцию, и это говорит вам о степени травмы, поэтому мы будем активны на трансферном рынке и оценим возможности, которые у нас есть".



"Мы будем активны, и это означает, что мы будем искать усиление состава. Мы должны сделать это, но это должен быть игрок правильного профиля. Это должен быть правильный игрок, который выведет нас на следующий уровень", — цитирует Артету The Independent.