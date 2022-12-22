Выдано разрешение на реконструкцию "Вилла Парк"

Вилла Парк "Астон Вилла" получила разрешение на реконструкцию своего стадиона "Вилла Парк".

Лишь в прошлом месяце "Вилла Парк" вошел в шорт-лист стадионов, которые Великобритания и Ирландия собираются использовать в своей заявке на проведение Евро-2028.

Чтобы принимать столь статусные матчи "Вилла Парк" должен быть улучшен. В первую очередь бирмингемский клуб собирается полностью перестроить Северную трибуну и улучшить трибуну "Тринити".

Благодаря этому вместимость "Вилла Парк" превысит 50,000 зрителей. Суммарные затраты клуба составят 100 миллионов фунтов. Работы будут завершены к концу 2025 года.


Метки Астон Вилла, Вилла Парк, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2022 19:00

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  1. mixmaster 22.12.2022 19:30 # mixmaster
    Эвертон и вот Вилла уже. У всех норм стадионы. И только в районе Лондона Фулхэм есть позор столицы- какой то вонючий бридж

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