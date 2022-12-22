Жоржиньо по-прежнему надеется на новый контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что по-прежнему хочет продлить свой контракт с лондонским клубом.

Как известно, действующий контракт Жоржиньо истекает в конце этого сезона, и пока "Челси" не предлагал 31-летнему итальянцу продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж".



Жоржиньо сватают в "Барселону" и клубы Серии А, однако приоритет экс-игрока "Наполи" не изменился.



"Конечно, я бы хотел остаться. Я люблю "Челси".



"Но это не та вещь, о которой я собираюсь думать сейчас. Мне нужно думать о том, как выигрывать матчи. Иначе это станет проблемой".



"Я буду двигаться матч за матчем, а затем посмотрим, что произойдет. Сейчас я сосредоточен на "Челси" и на том, чтобы выигрывать как можно больше матчей", — цитирует Жоржиньо Evening Standard.