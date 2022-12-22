"Брентфорд" ищет нового нападающего, опасаясь дисквалификации Тоуни

"Бренфорде" начал поиски нового нападающего, опасаясь продолжительной дисквалификации Айвена Тоуни.

В настоящий момент Тоуни обвиняется FA уже в 262 случаях нарушения запрета на ставки, включая 30, что были предъявлены в минувший вторник. Айвену надлежит объясниться перед Ассоциацией до 4 января.



Как стало известно Sky Sports, в "Брентфорде" всерьез опасаются, что 26-летний англичанин, забивший 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, может схлопотать дисквалификацию на много месяцев.



Это стало бы большим ударом по команде Томаса Франка во второй части сезона, поэтому "пчелы" решили подготовиться заранее и сейчас ищут на трансферном рынке возможности по усилению позиции нападающего.



"Брентфорд" хочет подыскать нападающего с опытом выступлений в Премьер-Лиге, чьи голы позволил бы "пчелам" сохранить свою хорошую форму или, по крайней мере, продлить свою прописку в элите.