Фофана вернется через несколько недель

Защитник "Челси" Весле Фофана проведет в лазарете несколько недель с рецидивом травмы колена.

Из-за травмы связок колена Фофана пропустил 11 последних матчей "Челси" перед паузой на Чемпионат Мира в Катаре.



В минувший вторник Весле принял участие в товарищеском матче против "Брентфорда" за закрытыми дверьми, однако у него случился рецидив.



Как сообщает Daily Mail, углубленное обследование показано, что 22-летний француз избежал серьезного повреждения, но несколько недель все же пропустит.



Ожидается, что Фофана вернется к выступлениям за команду Грэма Поттера в январе.