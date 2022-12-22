Фофана вернется через несколько недель

Весле Фофана Защитник "Челси" Весле Фофана проведет в лазарете несколько недель с рецидивом травмы колена.

Из-за травмы связок колена Фофана пропустил 11 последних матчей "Челси" перед паузой на Чемпионат Мира в Катаре.

В минувший вторник Весле принял участие в товарищеском матче против "Брентфорда" за закрытыми дверьми, однако у него случился рецидив.

Как сообщает Daily Mail, углубленное обследование показано, что 22-летний француз избежал серьезного повреждения, но несколько недель все же пропустит.

Ожидается, что Фофана вернется к выступлениям за команду Грэма Поттера в январе.


Метки травмы, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2022 16:00

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