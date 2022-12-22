Тен Хаг: "У Ван-Биссаки есть будущее в МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у защитника Аарона Ван-Биссаки есть будущее в клубе.

Накануне вечером 25-летний Ван-Биссака совершил свое первое результативное действие с позапрошлого сезона, блестяще прострелив на Кристиана Эриксена, когда тот открывал счет в матче Кубка Лиги против "Бернли".



После победы со счетом 2:0 Тен Хаг отреагировал на слухи о том, что он уже давно решил избавиться от Аарона.



"Очевидно, у Аарона Ван-Биссаки есть будущее здесь. Он провел ряд хороших лет в "Юнайтед", но в начале этого сезона он много болел и был травмирован, поэтому ему пришлось догонять".



"Его физические кондиции становятся лучше, его игровая форма становится лучше".



"Он совершил правильное движение в правильный момент времени и отдал отличную результативную передачу. Это замечательно, и я доволен его игрой. Он был хорош", — цитирует Тен Хага The Independent.