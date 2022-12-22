"Ливерпуль", возможно, сделал предложение по Энцо Фернандесу

"Ливерпуль" может быть клубом, который сделал предложение о покупке полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса.

21-летний Фернандес был признан лучшим молодым игроком завершившегося в Катаре Чемпионата Мира, завоевав трофей со своей сборной Аргентины.



Своей игрой на ЧМ-2022 Энцо привлек внимание ряда больших клубов, включая "Ливерпуль", для которого обновление полузащиты является приоритетной задачей на 2023 год.



Как утверждает португальское издание Record, "Бенфика" уже отклонила одно предложение по Фернандесу от неназванного клуба в размере 100 миллионов евро (88 млн. фунтов).



По информации Correio da Manha, этим клубом является "Ливерпуль", а чтобы убедить "Бенфику" отпустить Энцо, нужно увеличить сумму до 120 млн. евро (106 млн. фунтов).