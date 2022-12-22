Менди отказался от нового контракта с "Челси"

Голкипер "Челси" Эдуар Менди отклонил предложение своего клуба о новом шестилетнем контракте.

Менди неважно начал этот сезон, даже утратив место в стартовом составе "Челси". Только травма конкурента по позиции Кепы Аррисабалаги позволила Эдуару вернуться в ворота команды на заключительные перед паузой на ЧМ-2022 матчи.



Несмотря на это, "синие" хотят продлить сотрудничество с 30-летним сенегальцем , который сейчас получает около 100,000 фунтов в неделю по рассчитанному до 2025 года контракту.



По информации The Sun, Менди отклонил предложение "Челси" о новом контракте на шесть лет из-за разногласий насчет зарплаты — Эдуар хочет получать на уровне Кепы, который остается самым дорогим голкипером в мире.



"Милан", "Ницца" и "Монако" внимательно следят за тем, как будет развиваться ситуация вокруг Менди.