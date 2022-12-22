Менди отказался от нового контракта с "Челси"

Эдуар Менди Голкипер "Челси" Эдуар Менди отклонил предложение своего клуба о новом шестилетнем контракте.

Менди неважно начал этот сезон, даже утратив место в стартовом составе "Челси". Только травма конкурента по позиции Кепы Аррисабалаги позволила Эдуару вернуться в ворота команды на заключительные перед паузой на ЧМ-2022 матчи.

Несмотря на это, "синие" хотят продлить сотрудничество с 30-летним сенегальцем , который сейчас получает около 100,000 фунтов в неделю по рассчитанному до 2025 года контракту.

По информации The Sun, Менди отклонил предложение "Челси" о новом контракте на шесть лет из-за разногласий насчет зарплаты — Эдуар хочет получать на уровне Кепы, который остается самым дорогим голкипером в мире.

"Милан", "Ницца" и "Монако" внимательно следят за тем, как будет развиваться ситуация вокруг Менди.


Метки контракты, Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2022 13:00

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  1. gameboy 22.12.2022 14:08 # gameboy
    Лох копчёный

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  2. infamous 22.12.2022 13:54 # infamous
    Ни у ладно, хотя, думаю Арсенал предложил бы ему в 2 раза больше

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  3. skydreams 22.12.2022 13:53 # skydreams
    Нах он Милану? Там Меньян потенциально лучший ГК в мире если перестанет травмироваться. Вот кого нужно брать

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  4. yamateh 22.12.2022 13:17 # yamateh
    Выше зп никакой клуб не предложит тебе. На уровне Кепы тем более

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