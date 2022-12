Светская хроника за четверг

"Барселона" готова вернуть Рафинью в Премьер-Лигу. "Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Адриена Рабьо. Томас Тухель учит испанский язык. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

ПСЖ не отпустит Килиана Мбаппе в январе и рассмотрит возможность продажи нападающего по правильной цене только следующим летом. (Ben Jacobs)



"Реал" готов потратить почти 1 миллиард фунтов на Мбаппе, если сложить трансферную компенсацию и стоимость контракта. (The Sun)



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне допустил продажу Жоау Фелиша в январе, заявив, что португальский нападающий не является незаменимым. (Goal)



"Барселона" разочаровалась в Рафинье, купленном минувшим летом у "Лидса", и готова отправить бразильского вингера назад в Премьер-Лигу. (Sport)



А вот о Френки Де Йонге "Манчестер Юнайтед" может забыть. Голландский полузащитник теперь считается в "Барселоне" "неприкасаемым". (Daily Mirror)



"Юнайтед" может проявить интерес к голкиперу "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесу. (Football Insider)



"Челси" лидирует в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфу Мукоко. (Ben Jacobs)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Ювентуса" и сборной Франции Адриена Рабьо. (Corriere dello Sport)



"Фулхэм" заинтересован в полузащитнике "Эвертона" Абдулайе Дукуре, которого главный тренер "дачников" Марку Силва знает по совместной работе в "Уотфорде". (Sky Sports)



Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду был предложен "Айнтрахту". (DAZN)



Роналду готов заключить контракт с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии стоимостью 175 млн. фунтов в год. (Daily Mail)



Другое



Бывший наставник "Челси" Томас Тухель покинул Британию и улучает свой испанский. (The Sun)



"Борнмут" столкнулся со вспышкой вирусного заболевания в преддверии матча Премьер-Лиги против "Челси". (Evening Standard)



Легенда сборной Аргентины Лионель Месси может появиться на банкнотах национальной валюты. (The Sun)