Светская хроника за четверг

Светская хроника "Барселона" готова вернуть Рафинью в Премьер-Лигу. "Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Адриена Рабьо. Томас Тухель учит испанский язык. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

ПСЖ не отпустит Килиана Мбаппе в январе и рассмотрит возможность продажи нападающего по правильной цене только следующим летом. (Ben Jacobs)

"Реал" готов потратить почти 1 миллиард фунтов на Мбаппе, если сложить трансферную компенсацию и стоимость контракта. (The Sun)

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне допустил продажу Жоау Фелиша в январе, заявив, что португальский нападающий не является незаменимым. (Goal)

"Барселона" разочаровалась в Рафинье, купленном минувшим летом у "Лидса", и готова отправить бразильского вингера назад в Премьер-Лигу. (Sport)

А вот о Френки Де Йонге "Манчестер Юнайтед" может забыть. Голландский полузащитник теперь считается в "Барселоне" "неприкасаемым". (Daily Mirror)

"Юнайтед" может проявить интерес к голкиперу "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесу. (Football Insider)

"Челси" лидирует в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфу Мукоко. (Ben Jacobs)

"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Ювентуса" и сборной Франции Адриена Рабьо. (Corriere dello Sport)

"Фулхэм" заинтересован в полузащитнике "Эвертона" Абдулайе Дукуре, которого главный тренер "дачников" Марку Силва знает по совместной работе в "Уотфорде". (Sky Sports)

Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду был предложен "Айнтрахту". (DAZN)

Роналду готов заключить контракт с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии стоимостью 175 млн. фунтов в год. (Daily Mail)

Другое

Бывший наставник "Челси" Томас Тухель покинул Британию и улучает свой испанский. (The Sun)

"Борнмут" столкнулся со вспышкой вирусного заболевания в преддверии матча Премьер-Лиги против "Челси". (Evening Standard)

Легенда сборной Аргентины Лионель Месси может появиться на банкнотах национальной валюты. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2022 12:00

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  1. liverputin 22.12.2022 12:18 # liverputin
    выебал хохла - день прошел не зря

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  2. xah 22.12.2022 12:02 # xah
    «Ему ссы в глаза, а он – божья роса!»

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