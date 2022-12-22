Андрей Сантос обойдется "Челси" в 18 млн. фунтов
Полузащитник "Васко да Гамы" Андрей Сантос обойдется "Челси" в 18 миллионов фунтов.
Несмотря на интерес со стороны "Манчестер Сити", "Ньюкасла" и других клубов в предыдущие месяцы, Сантос решил связать свое будущее с "Челси".
Как сообщает Daily Mail, "синие" уже полностью согласовали приобретение 18-летнего бразильца, который у себя на родине считается одним из ярчайших талантов среди игроков центра поля.
В столь юном возрасте Сантос сыграл уже 38 матчей за "Васко да Гаму, забив восемь голов. Андрей привлек "Челси" своими физическими данными и техникой.
22.12.2022 11:00
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