Андрей Сантос обойдется "Челси" в 18 млн. фунтов

Полузащитник "Васко да Гамы" Андрей Сантос обойдется "Челси" в 18 миллионов фунтов.

Несмотря на интерес со стороны "Манчестер Сити", "Ньюкасла" и других клубов в предыдущие месяцы, Сантос решил связать свое будущее с "Челси".



Как сообщает Daily Mail, "синие" уже полностью согласовали приобретение 18-летнего бразильца, который у себя на родине считается одним из ярчайших талантов среди игроков центра поля.



В столь юном возрасте Сантос сыграл уже 38 матчей за "Васко да Гаму, забив восемь голов. Андрей привлек "Челси" своими физическими данными и техникой.