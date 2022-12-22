Тен Хаг: "Рэшфорд был великолепен"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил своего нападающего Маркуса Рэшфорда после гола в матче Кубка Лиги против "Бернли".

Отметившись тремя голами на Чемпионате Мира в Катаре за сборную Англии, 25-летний Рэшфорд смог перенести свою форму назад в клуб.



Накануне Маркус совершил рывок со своей половины поля, вошел в чужую штрафную и установил окончательный счет в победном для "Юнайтед" матче — 2:0.



После выхода в 1/4 финала Кубка Лиги Тен Хаг высоко оценил игру Рэшфорда, подчеркнув, что Маркус постоянно излучает опасность.



"Да, он был великолепен. Думаю, от него постоянно исходила угроза четверке защитников, и он так опасен, когда на скорости идет в дриблинг, а также он перемещается без мяча и отдает передачи. Он так много бегает", — цитирует Тен Хага talkSPORT.