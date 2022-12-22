"Челси" не будет переименовывать "Стэмфорд Бридж"

Стэмфорд Бридж "Челси" не рассматривает возможность переименования "Стэмфорд Бридж" после завершения реконструкции своего стадиона.

Напомним, ранее в декабре стало известно, что владелец "Челси" Тодд Бели и партнеры отказались от строительства совершенно нового стадиона в другом месте Лондона.

Вместо этого "синие" займутся реконструкцией "Стэмфорд Бридж", собираясь потратить на это около 1 миллиарда фунтов. Сейчас ведется разработка соответствующего проекта.

Однако Football Insider стало известно, что "Челси" не собирается расширять свое портфолио спонсоров за счет переименования стадиона. "Стэмфорд Бридж" сохранит свое нынешнее название, а возвращать свои инвестиции боссы "синих" будут по-другому.


Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2022 09:00

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  1. skydreams 22.12.2022 09:13 # skydreams
    Это хорошая новость!

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  2. mixmaster 22.12.2022 09:09 # mixmaster
    собираясь потратить на ЭТО около 1 миллиарда фунтов.
    ЭТО надо сжечь к хуям - позор лондона

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  3. ian 22.12.2022 09:03 # ian
    А жаль, название "помойка" так идеально подходила

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