"Челси" не будет переименовывать "Стэмфорд Бридж"

"Челси" не рассматривает возможность переименования "Стэмфорд Бридж" после завершения реконструкции своего стадиона.

Напомним, ранее в декабре стало известно, что владелец "Челси" Тодд Бели и партнеры отказались от строительства совершенно нового стадиона в другом месте Лондона.



Вместо этого "синие" займутся реконструкцией "Стэмфорд Бридж", собираясь потратить на это около 1 миллиарда фунтов. Сейчас ведется разработка соответствующего проекта.



Однако Football Insider стало известно, что "Челси" не собирается расширять свое портфолио спонсоров за счет переименования стадиона. "Стэмфорд Бридж" сохранит свое нынешнее название, а возвращать свои инвестиции боссы "синих" будут по-другому.