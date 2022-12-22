"Челси" не будет переименовывать "Стэмфорд Бридж"
"Челси" не рассматривает возможность переименования "Стэмфорд Бридж" после завершения реконструкции своего стадиона.
Напомним, ранее в декабре стало известно, что владелец "Челси" Тодд Бели и партнеры отказались от строительства совершенно нового стадиона в другом месте Лондона.
Вместо этого "синие" займутся реконструкцией "Стэмфорд Бридж", собираясь потратить на это около 1 миллиарда фунтов. Сейчас ведется разработка соответствующего проекта.
Однако Football Insider стало известно, что "Челси" не собирается расширять свое портфолио спонсоров за счет переименования стадиона. "Стэмфорд Бридж" сохранит свое нынешнее название, а возвращать свои инвестиции боссы "синих" будут по-другому.
22.12.2022 09:00
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Последние комментарии:
Это хорошая новость!
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собираясь потратить на ЭТО около 1 миллиарда фунтов.
ЭТО надо сжечь к хуям - позор лондона
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А жаль, название "помойка" так идеально подходила
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